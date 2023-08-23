Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası

Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi'nde drift yapan bir sürücüye polis ekipleri tarafından 20 bin 342 lira para cezası kesildi. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.