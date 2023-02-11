Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı

Bartın'da bir finans şirketine yönelik dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli daha tutuklandı.

Bartın'da bir finans şirketine yönelik dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce önceki gün yakalanan 12 şüpheliden 6'sının daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, E.A, E.G. ve B.Ü. tutuklandı, A.A'ya ev hapsi verildi, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyet güçleri, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanıp, banka ve kredi kurumları kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri iddiasıyla Bartın'da 12 ve İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlemiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kredi sözleşmesi, vatandaşların kredi bilgileri olan ajanda, çek, çok sayıda senet, başkalarına ait kredi kartları, çok sayıda sözleşme fesih belgesi, kredi kullandırım not kağıtları, 7 adet araç sözleşmesi, 10 adet futbolcu lisansı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Şüphelilerden C.A. ve O.G. tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.