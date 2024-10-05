Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Bartın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da, polis ve savcı olduklarını söyleyerek hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle 3,5 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı; bunlardan 5'i tutuklandı.

BARTIN'da polis ve savcı olduklarını söyleyip, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle 2 kişinin 3,5 milyon lirasını dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan 2 kişiyi 13 ile 26 Eylül tarihlerinde telefonla arayıp, savcı ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle mağdurların 3,5 milyon lirasını dolandırdı. 'Kuyumcuda yapılan hırsızlıkta isminiz karıştı' gibi söylemlerde bulunup, durumun düzeltilmesi için mağdurların ellerindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen şüphelilere yönelik Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMADA İKİNCİ OPERASYON

Şüphelilerin tespit edilen adreslerine Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da baskınlar yapıldı. 3 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da bu kez farklı adresler basıldı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5'e yükseldi.

Haber-Kamera BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Bartın Hukuk Terör Polis Suç

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
title