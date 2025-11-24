Bartın'da Dere Yatağına Düşen Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti
Bartın'ın Çamaltı köyünde, 4 metre yüksekliğindeki köprüden dere yatağına düşen otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi. Sürücü Murat Soyöz ve eşi Gülizar Soyöz'ün hayatını kaybetmesi sonucu, arka koltukta bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Soyöz (57) idaresindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden dere yatağına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ön kısmı suya gömülen araçtan itfaiye erlerince çıkarılan sürücü ve eşi Gülizar Soyöz'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan Gülfidan Ö. ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
