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Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı

Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı

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Selin vurduğu Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu sel nedeniyle deniz suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla ilimiz plajlarında tedbiren 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir' denildi.

BARTIN'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Selin vurduğu Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu sel nedeniyle deniz suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla ilimiz plajlarında tedbiren 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Valiliği Bartın Güncel Haberler

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