Bartın'da Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Bartın'ın Pilavkum plajında denize giren ve dalgaların arasında gözden kaybolan ve 2 gün sonra cansız bedeni bulunan Muhammet Emin Çapkın son yolculuğuna uğurlandı.

28 Temmuz'da taşıt ulaşımı olmayan ve yaya olarak sarp arazilerden geçilerek ulaşım sağlanan Pilavkum plajında arkadaşıyla birlikte denize girerek dalgaların arasında gözden kaybolan 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın'ın cansız bedeni, denize girdiği bölgeye 1 kilometre batı tarafında su yüzeyinde iki gün sonra bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası yaşadığı Çaycuma ilçesi Kışla Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Genç yaşında hayatını kaybeden Muhammet Emin için Kırklar Mahallesi Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşlarıyla aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK