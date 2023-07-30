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Bartın'da Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

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Bartın'da denize giren Muhammet Emin Çapkın'ın kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

BARTIN'da 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan Muhammet Emin Çapkın'ın (20), 1 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Güzelcehisar sahili ile İnkum tatil beldesi arasındaki kumsala arkadaşı E.D. (16) ile giden Muhammet Emin Çapkın, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Çapkın, gözden kayboldu. Kumsala çıkmayı başaran E.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarla arama çalışması başlattı. Çapkın'ın cansız bedeni, bu sabah kaybolduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta deniz yüzeyinde bulundu. Ekiplerce çıkarılan cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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