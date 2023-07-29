Bartın'da Denizde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bartın'ın Pilavkum plajında denize giren ve dalgaların arasında gözden kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın'ın kaybolması üzerine arkadaşı yardım istedi. Sahil Güvenlik, DEGAK ve AFAD ekipleri denizden ve karadan arama çalışmalarına katılıyor. Çapkın'ın sporcu olduğu ve iyi derecede yüzme bildiği belirtildi.

Bartın'ın Pilavkum plajında denize giren ve dalgaların arasında gözden kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Bartın'da taşıt ulaşımı olmayan ve yaya olarak sarp arazilerden geçilerek ulaşım sağlanan Pilavkum plajında arkadaşıyla birlikte denize giren 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın dalgaların arasında gözden kayboldu. Çapkın'ın gözden kaybolması üzerine birlikte denize girdiği arkadaşı 112'yi arayarak yardım istedi.

Bölgede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botla denizden yapılan aramalara Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince karadan da destek veriliyor.

Denizde kaybolan ve arama çalışmalarına devam edilen Çapkın'ın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyünde yaşadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan, Çapkın'ın sporcu olduğu ve iyi derecede yüzme bildiği öğrenildi. - BARTIN