Bartın'da Denizde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma riskine karşı denize girmenin yasaklandığı Bartın'ın İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasında bulunan Pilavkum koyunda suya giren Muhammet Emin Çapkın, kayboldu. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları yoğun dalga nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.