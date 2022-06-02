Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu

AA - Selim Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:
Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu.

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Güzelcehisar köyü lav sütunları seyir platformunda yürüyüş yapan bir kişi, deniz yüzeyinde erkek cesediyle karşılaştı.

Sahilde görevli İl Özel İdaresi cankurtaranlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıçlarca sudan çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Jandarma ekipleri, üzerinde giysi ve sırt çantası bulunan cesedin 29 yaşındaki Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Batı Karadeniz Jandarma Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title