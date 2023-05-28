Bartın'da 'Cumhurbaşkanı Seçimi' Kutlaması

Bartın'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması nedeniyle AK Parti seçmenleri kutlama yaptı.

BARTIN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması nedeniyle AK Parti seçmenleri kutlama yaptı. Araçlarıyla kent merkezinde tur atan vatandaşlar hem AK Parti İl Başkanlığı önünde ve Cumhuriyet meydanında kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması sebebiyle AK Parti seçmenleri kutlama için sokaklara çıktı. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Önce il başkanlığı binasında başlayan kutlamalar diğer vatandaşların katılmasıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtının önünde devam etti. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamada, sevinç gösterisinde bulunuldu, sloganlar atıldı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için Cumhuriyet meydanı etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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