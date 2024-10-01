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Bartın'da Çöp Atıklarına 6,5 Milyon TL Ceza

Bartın'da Çöp Atıklarına 6,5 Milyon TL Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'daki çöp döküm sahasına atık bırakan dört belediye ve İl Özel İdaresi'ne toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'da çöp döküm sahasına giden yola atık bıraktığı belirlenen İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uyguladı.

Kentte İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı. Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden; Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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