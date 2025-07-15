Bartın'da cinayet vakası: Fati Asan toprağa verildi

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da Eski eşi Erdinç Asan tarafından boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Fati Asan'ın Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Muratbey köyü camisinin önüne getirildi. Cami önünde Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze arabasına konulan Fati Asan, Ağdacı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

'KALACAK YERİM YOK' DİYEREK EVE GİRMİŞ

Bir ay gün önce mahkeme kararı ile anlaşmalı boşanan Erdinç Asan'ın TIR sürücülüğü yaptığı ve kalacak yeri olmadığını belirttiği eşinin evde kalmasına izin verdiği ortaya çıktı. Olayın da evde birlikte oldukları sırada kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından dün gece gözaltına alınan Erdinç Asan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Katil zanlısı Erdinç Asan'ın ağır yaraladığı üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nun ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,