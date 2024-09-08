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Bartın'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Bartın'ın Ulus ilçesinde, İstanbul'da yaşayan Zeki Karga'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Çubukbeli köyünde, İstanbul'da yaşayan Zeki Karga'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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