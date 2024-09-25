Bartın'da Çatıya Çıkan Tilki Kameraya Yakalandı

Merkeze bağlı Arıt köyündeki bir evin çatısında gezinen tilkiyi gören ev sahibi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Çatıda gezinip, bacanın bulunduğu alanda yiyecek arayan tilki, bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel