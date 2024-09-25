Bartın'da Çatıya Çıkan Tilki Kameraya Yakalandı
Bartın'ın Arıt köyünde bir evin çatısında dolaşan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yiyecek arayan tilki, ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü.
Merkeze bağlı Arıt köyündeki bir evin çatısında gezinen tilkiyi gören ev sahibi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Çatıda gezinip, bacanın bulunduğu alanda yiyecek arayan tilki, bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.