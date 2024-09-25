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Bartın'da Çatıya Çıkan Tilki Kameraya Yakalandı

Bartın'da Çatıya Çıkan Tilki Kameraya Yakalandı
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Bartın'ın Arıt köyünde bir evin çatısında dolaşan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yiyecek arayan tilki, ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü.

BARTIN'da çatıya çıkan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Merkeze bağlı Arıt köyündeki bir evin çatısında gezinen tilkiyi gören ev sahibi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Çatıda gezinip, bacanın bulunduğu alanda yiyecek arayan tilki, bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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