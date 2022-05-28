Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

AA - Selim Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:
Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Bartın'da dere kenarında çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'da dere kenarında çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Zafer köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Erkan Kütük'e ait inek dere kenarında otladığı sırada bataklığa saplandı.

Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için bölgeye AFAD ekibi ve kepçe sevk edildi.

Çamura batılı şekilde mahsur kalan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kepçeye bağlanan halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın İnek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title