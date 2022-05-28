Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Haberler

Bartın'da dere kenarında çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Zafer köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Erkan Kütük'e ait inek dere kenarında otladığı sırada bataklığa saplandı.

Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için bölgeye AFAD ekibi ve kepçe sevk edildi.

Çamura batılı şekilde mahsur kalan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kepçeye bağlanan halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.