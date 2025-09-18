Bartın'da Bozayı ve Yavrusunun Yola İnişi Görüntülendi

BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde, yola inen bozayı ve yavrusu bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.