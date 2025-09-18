Haberler

Bartın'da Bozayı ve Yavrusunun Yola İnişi Görüntülendi

Bartın'da Bozayı ve Yavrusunun Yola İnişi Görüntülendi
Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesinde, yola inen bozayı ve yavrusu bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayılar, otomobilin önünde yaklaşık 50 metre boyunca koşarak ormana geri kaçtı.

BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde, yola inen bozayı ve yavrusu bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.

