Haberler

Bartın'da Bozayı ve Yavrusu Yolda Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde bir sürücü, yola inen bozayı ve yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koştu.

BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde, yola inen bozayı ve yavrusu bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp 'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner' dedi

Futbolcuları da yanına alıp "Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro'luk destek

Komşuda nüfus alarmı! Evine dönene dünyaları vadettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.