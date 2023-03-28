Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, maktul Arzu Ar'ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu. Tutuklu sanık Metin Ar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki teknik sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki delillerden suçun sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma yapması için mütalaanın sanığa tebliğine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Metin Ar, geçen yıl 9 Eylül'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaralamış, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamamıştı.

Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen koca da aynı hastaneye götürülmüştü.

Eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye olduğu öğrenilen Metin Ar, tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.