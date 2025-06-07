Bartın'da Boğulma Olayı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bartın'da Boğulma Olayı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Kumluca beldesinde arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül boğuldu. Gözden kaybolan gencin cansız bedeni suyun 2 metre derinliğinde bulundu.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ensar Akgül (19) boğuldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Akgül'ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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