Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda patlayıcı madde ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyündeki bir evde çok miktarda patlayıcı madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında eve operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramada evin kömürlüğünde 435 adet dinamit olarak adlandırılan patlayıcı madde, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli patlayıcı madde, 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül ele geçirildi.

Yine 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, çeşitli renklerde yaklaşık 30 metre zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanmak suretiyle patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde ile dinamit yapımında kullanılan aletlerin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Patlayıcı maddelerin imha edildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler D.Y, B.K, A.Y. ve O.C. tutuklandı.