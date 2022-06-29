Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu - Haberler

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Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu

Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber olduBARTIN Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesi için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu.

Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu

BARTIN Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesi için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'Kırmızı Kod' verilen Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taştı. Taşkın sırasında Yalı mevkiinde iskeleye bağlı olan gezi teknesi sularda sürüklenen kütüklerin çarpması sonucu hasar aldı. Su almaya başlayan teknenin içine 3 adet dalgıç motor kuran itfaiye ekiplerince batmak üzere olan teknedeki suyun tahliyesine başlandı. Gezi teknesinin sahibi ise teknenin içindeki malzemeleri çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye etmeye başladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

İtfaiye Bartın su Güncel Haberler

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