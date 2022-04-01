BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

BARTIN'ın İnkum açıklarında geçen yıl batan, 118 metrelik 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

BARTIN'ın İnkum açıklarında geçen yıl batan, 118 metrelik 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen yıl 17 Ocak'ta, İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünerek battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 kişilik mürettebattan 6'sı kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 18 metre derinlikte bulunan ve 118 metre boyundaki geminin enkazının kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı. 10 uzman dalgıç ve 5 personel tarafından başlatılan çalışmalarda, geminin enkazı sanayi dalgıçlarınca su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak. Kesilen parçalar vinçlerle yüzer platformlara çıkarılıp, hurda demir olarak satılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izniyle yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği öğrenildi.

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title