BARTIN'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ; 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BARTIN'da, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan (22) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04: 30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağında meydana geldi. Özel idare yönüne giden Burhan Ağartan yönetimindeki 67 AAV 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, direk devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ağartan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan İlayda Nur Aytaç (14) ve Tolga Arslan (18), ekipler tarafından çıkartıldı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ağartan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)