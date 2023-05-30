Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Bartın'da Atıyla Düşen Kişi Kameralara Yansıdı

Güncel Haberler

Bartın kent merkezinde bir kişi, bulvarda ilerlerken tökezleyen atıyla birlikte düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BARTIN kent merkezinde, bir kişi bulvarda ilerlerken tökezleyen atıyla birlikte düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Çamaca kavşağına doğru dönerken, bir kişi bindiği atın tökezlemesiyle yere düştü. At ve sahibi bir süre yerde kaldı. Sahibi, atını kaldırarak yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title