Bartın'da Atık Lastik Dolanan Köpeğe Hayvanseverler Yardım Etti

Bartın'da ayağına atık lastik parçaları dolanan bir köpeğin yardımına hayvanseverler yetişti. Çöplükte ve virane yerlerde bulunan uyuz köpeklere de sahip çıkan hayvanseverlerin bir köpeği iğne ile uyuşturduğu an cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara'da bulunan bir grup hayvansever, Bartın çöplüğünde yaşayan ve ayağına atık lastik parçaları dolanan bir hayvanın imdadına yetişti. Dolanan lastik nedeniyle ayağı şişen ve uyuz hastalığı bulunduğu köpeği çöplükte bulan hayvanseverler, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdiği hayvanın ayağına dolanan lastiği çözdü. Köpeği Ankara'ya götürerek tedavi eden içlerinde veteriner de bulunan bir grup hayvansever, çöplükte ve virane bölgelerde bulunan 5 köpeğin daha yardımını yetişti. Hayvanseverlerin, bir köpeği iğne ile uyuşturduğu an ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Köpekleri kucaklarında araçlara götüren hayvanseverler, başta uyuz olmak üzere hayvanların hastalıklarını tedavi etti. Hayvanseverler, sağlığına kavuşan köpekleri kısırlaştırdıktan sonra yeniden doğaya saldığı öğrenildi. - BARTIN