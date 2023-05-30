Bartın'da At Kazası Kamerada

BARTIN kent merkezinde, bir kişi bulvarda ilerlerken tökezleyen atıyla birlikte düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Çamaca kavşağına doğru dönerken, bir kişi bindiği atın tökezlemesiyle yere düştü. At ve sahibi bir süre yerde kaldı. Sahibi, atını kaldırarak yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.