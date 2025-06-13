Bartın'da Arkadaşını Bıçaklayan Genç Yakalandı

Bartın'da Arkadaşını Bıçaklayan Genç Yakalandı
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Bartın'da bir otel odasında arkadaşları arasında çıkan tartışmada M.B., Z.G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve M.B. polis tarafından yakalandı.

BARTIN'da M.B (21), bir otelin aynı odasında kaldığı arkadaşı Z.G.'yi (23) çıkan tartışmada göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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