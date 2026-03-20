Bartın'da apartman yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

BARTIN'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi İncioğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangından yayılan dumanın binanın merdiven boşluğunu sarması bina sakinlerine zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun duman nedeniyle binada yaşayan 7 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı