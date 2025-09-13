Haberler

Bartın'da Anız Yangınına Müdahale Ederken Kalp Krizi Geçiren Çiftçi Hayatını Kaybetti

Bartın'da Anız Yangınına Müdahale Ederken Kalp Krizi Geçiren Çiftçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Yeğenli köyünde tarlasındaki anız yangınına müdahale eden 62 yaşındaki çiftçi Lütfü Zengin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BARTIN'da tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren Lütfü Zengin (62), hayatını kaybetti. Anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yeğenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Köylülerin alev ve dumanları görüp, jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alırken, Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Lütfü Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zengin'in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zengin'in alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme

Fener'in yeni hocasından Mourinho'ya olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.