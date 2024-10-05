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Bartın'da Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Bartın'da Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
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Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri söndürmeyi başardı.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

Ulus ilçesi Kuzören ve Buğurlar köyü arasındaki tarlada, saat 12.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevleri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin de desteği ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü. 2 dönümlük alan yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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