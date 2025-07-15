Bartın'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

BARTIN'da tarlada yakılan anız ateşinin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Aladağ Mahallesi'ndeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yan tarafındaki tarlada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tarlada yakılan anız ateşi şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Anız ateşini yakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.