Bartın'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da ormanlık alana bitişik yerde çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Muratbey köyü mevkisinde anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bartın İl Özel İdaresi arazözleri ile itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.