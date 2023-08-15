Bartın'da Alkollü Şahıs Babasını Bıçakladı

Bartın'ın Ulus ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. Cafer E. (32) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle babası Hakkı E. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Cafer E. eline aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Baba Hakkı E. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Cafer E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BARTIN