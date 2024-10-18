Bartın'da Ahır Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Yanarak Can Verdi
Bartın'ın Yeğenli köyünde bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangın, saat 02.00'de bilinmeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
BARTIN'da ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü.
Merkeze bağlı Yeğenli köyünde yaşayan Ali İhsan Özdemir'e (59) ait ahırda, saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Ahır tamamen yanarken, 4 büyükbaş yanarak öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.