Bartın'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek etrafı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bartın'da ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Orduyeri Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken etrafı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere bitişik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.