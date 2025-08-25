Bartın'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek etrafı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Bartın'da ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Orduyeri Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlere bitişik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel