Bartın'da 58 Yıl Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Yakalandı
Bartın'da dolandırıcılık suçundan 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.E., Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından evinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bartın'da hakkında 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çok sayıda kişiye yönelik "dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.E. (27) Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki evinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.