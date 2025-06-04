Bartın'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Bartın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y, "Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.