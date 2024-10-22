Üye Girişi
Haberler

Bartın'da 3 Yıl Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Bartın'da 3 Yıl Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan A.O., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

BARTIN'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldır aranan A.O. (38), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp cezaevinde gönderildi.

Akmanlar köyünde yaşayan ve 3 yıl önce 'Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık', 'parada sahtecilik' ve 'basit yaralama' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası alan A.O., Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evinde yakalandı. 3 yıldır aranan A.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcı Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Güncel Bartın Hukuk Suç

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)? Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir (PFDK 41. madde)? Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)? TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki İlke Naz Hoş kimdir? Voleybolcu İlke Naz Hoş'a babası şiddet uyguladı mı? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.