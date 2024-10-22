Bartın'da 3 Yıl Aranan Dolandırıcı Yakalandı

BARTIN'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldır aranan A.O. (38), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp cezaevinde gönderildi.

Akmanlar köyünde yaşayan ve 3 yıl önce 'Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık', 'parada sahtecilik' ve 'basit yaralama' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası alan A.O., Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evinde yakalandı. 3 yıldır aranan A.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.