Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

ZONGULDAK (DHA) - BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 210 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.