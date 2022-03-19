Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı - Haberler

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Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

ZONGULDAK (DHA) - BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 210 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın-Karabük, Bartın-Kastamonu ve Bartın-Zonguldak yollarında yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle kamyonların ve TIR'ların geçişine izin verilmezken, zinciri olmayan araçların yola çıkmalarına izin verilmiyor. Kent merkezinde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.


Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kastamonu, Zonguldak, Bartın, kar, Güncel, Haberler

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