Bartın'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Bartın'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Vali Arslan, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, asayiş ve trafik, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele, okullarda gıda güvenliği ve hijyen konularında gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Öğrencilerin ülke geleceğinin teminatları olduğuna dikkat çeken Arslan, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklarla mücadelede okul yönetimi ve öğretmenlerle ailelerin de çözüm üretme noktasında destek olmaları gerektiğini anlattı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli bilgilendirme yaptı.

???????Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Uzan ve Uğur Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.