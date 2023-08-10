Bartın'da 2 Yıl Önce Yaşanan Sel Felaketi Hafızalarda Tazeliğini Koruyor

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaşanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşanan korku hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sel sularının evleri, iş yerlerini ve araçları sürüklediği felakette bir kişi hayatını kaybetmişti. Selin ardından duygularını paylaşan köy sakinleri, yaşadıkları korkuyu unutamadıklarını belirtti.

Bartın'da 11 Ağustos 2021'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve aracın su altında kaldığı sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşanan korku hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Selden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı 200 haneli Zafer köyünde ikamet eden ve selin ardından duygularını "Eşimle helalleştik" diyerek gözyaşları içinde anlatması sosyal medya platformlarında geniş yer bulan Mustafa Ünal, aradan geçen 2 yılda yaşadıklarını unutamadı.

Ünal, köydeki herkesin aynı çaresizlik içinde zor bir sel afeti yaşadığını söyledi.

Araçların sel sularıyla sürüklendiğini, insanların balkon ve pencerelerden yardım çığlıkları attığını aktaran Ünal, "Su evin ikinci katına çıkmış, araçlar sürükleniyor, içinde şoförler yok. O an ölüm korkusu yaşadık. Bir miktar param vardı, onu 'Ölürsek belki birileri bu parayı bulur da bizi defneder' diye düşünerek çatıya koydum. Herkes bir taraftan feryat ediyor ama kimsenin kimseye faydası da olmuyordu. Tam bir mahşer yeri gibiydi." diye konuştu.

Ünal, evin birinci katındaki tüm eşyaların sel sularına kapıldığını ancak hayatta kaldıklarına dua ettiklerini dile getirerek, "Eşimle o gün helalleştik. Ağladık ama çaresizce ağladık tabii. Allah devletimizden razı olsun, kısa zamanda her yerler toparlandı." dedi.

"Zararımız çoktu ama canımız kurtuldu, buna şükrediyoruz"

Lokanta işletmecisi Haşim Avcı da büyük bir afete uğradıklarını ve o gece sanki dünyanın alt üst olduğunu sandıklarını kaydetti.

Avcı, 3 metre yükseklikteki sel sularının balkonlarına çıkması üzerine kelimeişehadet getirdiklerini anlatarak, "Öbür dünyaya bir gittik. Allah razı olsun devletimizden. 6 ayda yapılacak işi 15 günde yaptı ve köyümüzü yaşanacak hale getirdi. Son sistem köprüler yapıldı, dere kenarlarına duvarlar yapıldı. Daha da yapılıyor. Bu çalışmalar yapıldığı için sel korkumuz da çok yok. Zararımız çoktu ama canımız kurtuldu, buna şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akörensöküler köyü sakini Kamil Çardak ise o gün yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığını, evlerin, yolların zarar gördüğünü, mahallesindeki bir kişinin de sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

"Biz feryat ettik ama devletimiz, milletimiz sağ olsun bizi kucakladı. Herkes karınca kararınca bir yerden tutarak bizi kaldırdı." diyen Çardak, yaşadıkları korkuyu unutamadıklarını belirtti.

Köy muhtarı Şahin Başol, köylerinde ilk defa böyle bir sel felaketi yaşandığını, iklim şartlarının değişmesiyle ani yağışlar yaşanabildiğini dile getirerek, yeniden benzer bir durumu yaşamaktan korktuklarını ifade etti.