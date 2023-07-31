Bartın'da 2 Katlı Ahşap Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı, 1 İtfaiye Eri Yaralandı

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bartın'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, 1 itfaiye eri yaralandı.

Yangın, Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Ahşap binadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerin müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarına belediyeye ait su tankerleriyle de destek verildi. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri çatıdan üzerine düşen parçalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Ahşap binada oturan kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BARTIN