Bartın'da 19 Yaşındaki Genç Irmakta Boğuldu

Bartın'da 19 Yaşındaki Genç Irmakta Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül, akıntıda kaybolarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, Akgül'ü su altında 5 metre derinlikte buldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde Ensar Akgül, serinlemek için arkadaşlarıyla ırmağa girdi.

Bir süre sonra Akgül'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Akgül, suya girdiği noktanın 5 metre derinliğinde bulundu.

Kıyıya çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli yayıncı İstanbul'da çekim yaptı, sonrası rezalet
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.