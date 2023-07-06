Bartın Belediyesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bartın Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncoğlu, yeni imar yolları açarak vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağladıklarını belirtti. Beton parke, sathi asfalt ve sıcak asfalt malzemeleri kullanarak yol ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Fırıncoğlu, hasar gören yolların bakım onarımını yapmanın yanı sıra yeni yerleşim alanlarında da imar yollarını ulaşıma kazandırdıklarını vurguladı.

Bartın Belediyesince ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncoğlu, gazetecilere, vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için yeni imar yolları açtıklarını belirtti.

Fırıncoğlu, beton parke, sathi asfalt ve sıcak asfalt malzemelerle yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hasar gören yollarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının oluştuğu bölgelerde de imar yollarını ulaşıma kazandırdıklarını vurgulayan Fırıncıoğlu, "Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Karaköy Mahallesi 286. Sokak'ta yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı. En kısa zamanda bu bölgede ki çalışmamızı tamamlayacağız. Yine ilimizde ihtiyaç duyulan alanlarda, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.