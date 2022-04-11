Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Kerem Lü, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Lü için ilk olarak Bartın Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende Lü için dua edildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, burada yaptığı konuşmada, 15 yıldır belediyede görev yapan Lü'nün çalışkanlığı ve dostluğu ile herkesin sevdiği bir insan olduğunu söyleyerek ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'taki evinin önüne götürülen Lü için evinin önünde de helallik alındı, Aşağı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine, Lü'nün ailesi ve yakınları ile Bartın Valisi Sinan Güner, Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş ve Miraç Akbulut, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.