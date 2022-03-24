Bartın Belediyesi Liman İşletmesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi Liman İşletmesi'nde 12 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

İmza törenine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın yanı sıra Belediye İş Sendikası Mali Genel Sekreteri Hakan Papaker, Şube Başkanı Tuncay Yeniay, Şube İdari Sekreteri Kerem Kan, Baş Temsilci Ferhat Sağlam ve Toplu İş Sözleşme Uzmanı Seyfullah Alaeddin katıldı.

Göreve geldikleri günden beri işçilerin alın teri kurumadan ücretlerinin ödenmesi noktasında üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesinde de personelimizin hak ettikleri zam oranını alabilmeleri adına ne gerekiyorsa yaptık. Liman İşletmemizde görevli 12 kadrolu işçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladık. Yeni sözleşmeyle en düşük kadrolu işçi maaşımız, sosyal haklar dahil 7 bin 765 liraya yükseldi. İkinci altı ayda bu zamma ilaveten 200 lira artırım yapılacak. Toplu iş sözleşmesinin tüm işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."