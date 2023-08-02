Bartın Belediyesi Kent Merkezinde Üstyapı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Bartın Belediyesi, kent merkezinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Çalışmaların trafiği etkilemeden en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bartın Belediyesince kent merkezinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, belediye olarak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezinde hasar gören yolları yeniden düzenlediklerini aktaran Fırıncıoğlu, "Ekiplerimiz şu anda Kemerköprü Mahallesi 155. Cadde ve Şadırvan Caddesi'nde söküm çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bu çalışmanın ardından ise bölgedeki araç yolunu sıcak asfaltla en güzel şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Daha sonra ise Su Terazisi Sokak, Aşağı Cami Sokak, Karakaş Caddesi, Mahmut Akcan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yukarı Çarşı Caddesi, Hamam Caddesi ve Asma Caddesi'nde çalışma gerçekleştireceğiz." dedi.

???????Çalışmaların yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşeceğini dile getiren Fırıncoğlu, "Mesai saati gözetmeksizin çalışarak trafiğin yoğun olduğu bu bölgelerde herhangi bir mağduriyet oluşturmadan çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.???????