Üye Girişi
Haberler

Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde Bakım ve Onarım Çalışması Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Belediye Sosyal Tesisleri, düğün, kına, nikah ve sünnet törenlerine ev sahipliği yapmak üzere yenilendi. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, tesisin iç ve dış cephesinde gerçekleştirilen bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Düğün, kına, nikah ve sünnet törenlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyete ev sahipliği yapan Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri yenilendi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, tesisin iç ve dış cephesinde bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların Bartın halkına hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya, tesislerin daha konforlu ve çağdaş bir hizmet sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Rıza Yalçınkaya Sünnet Bartın Yerel Haberler Belediye Yaşam Güncel Haberler

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title