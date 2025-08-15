Bartın Amasra'da Orman Yangını

Bartın Amasra'da Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde, saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak güçlü rüzgar yangını büyütüyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Amasra'nın Ahatlar mevkisindeki ormanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.