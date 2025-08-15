Bartın Amasra'da Orman Yangını
Bartın'ın Amasra ilçesinde, saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak güçlü rüzgar yangını büyütüyor.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Amasra'nın Ahatlar mevkisindeki ormanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel